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Медведев создал семь новых территорий опережающего развития в России

16:24, 15.04.2019
Медведев создал семь новых территорий опережающего развития в России
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал пакет документов о создании семи новых территорий опережающего развития.

Они появятся в Кировской, а также в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской и Тульской областях, пишет «РИА Новости».

В новых ТОР, по словам Медведева, появятся производства химической, пищевой промышленности, предприятия автопрома, перерабатывающие предприятия, а также логистические комплексы и производства стройматериалов.

Ранее Медведев во время посещения Перми объявил о создании территории опережающего развития (ТОР) в пермском городе Нытва.

ОбществоВластьПромышленность Кировская область
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