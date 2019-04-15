Медведев создал семь новых территорий опережающего развития в России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал пакет документов о создании семи новых территорий опережающего развития.
Они появятся в Кировской, а также в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской и Тульской областях, пишет «РИА Новости».
В новых ТОР, по словам Медведева, появятся производства химической, пищевой промышленности, предприятия автопрома, перерабатывающие предприятия, а также логистические комплексы и производства стройматериалов.
Ранее Медведев во время посещения Перми объявил о создании территории опережающего развития (ТОР) в пермском городе Нытва.ОбществоВластьПромышленность Кировская область
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым