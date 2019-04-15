Глава МВД Франции: собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер рассказал, что существует риска полного разрушения горящего Собора Парижской Богоматери.

По словам представителя собора Андре Фино, огонь полностью охватил каркас здания.

«От него ничего не останется» — приводит его слова Le Figaro.



Территорию вокруг собора оцепили. К зданию прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Точная причина возгорания пока не известна. Прокуратура начала расследование ЧП.

Сегодня в Париже произошел пожар в одной из главных достопримечательностей города — соборе Нотр-Дам-де-Пари. От воздействия огня обрушились крыша и шпиль здания.