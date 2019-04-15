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Минюст РФ внес фан-клуб ФК «КАМАЗ» в список экстремистских организаций

23:59, 15.04.2019
Минюст РФ внес фан-клуб ФК «КАМАЗ» в список экстремистских организаций
Фото: minjust.ru

Общественное объединение футбольных болельщиков клуба «КАМАЗ» под названием «Автоград Крю» внесено министерством юстиции РФ в список экстремистских организаций.

В перечне ведомства, «Автоград Крю» указана на 73-ей позиции. Сведения были размещены на сайте Минюста 15 апреля.

Напомним, что 6 февраля Набережночелнинский суд признал фан-клуб футбольной команды «КАМАЗ» «Автоград Крю» экстремистской организацией.

Прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев в суде заявил, что участники «Автоград Крю» неоднократно привлекались к ответственности за демонстрацию ультраправых националистических взглядов и фашистской символики.

ОбществоВласть Татарстан
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