Минюст РФ внес фан-клуб ФК «КАМАЗ» в список экстремистских организаций
Общественное объединение футбольных болельщиков клуба «КАМАЗ» под названием «Автоград Крю» внесено министерством юстиции РФ в список экстремистских организаций.
В перечне ведомства, «Автоград Крю» указана на 73-ей позиции. Сведения были размещены на сайте Минюста 15 апреля.
Напомним, что 6 февраля Набережночелнинский суд признал фан-клуб футбольной команды «КАМАЗ» «Автоград Крю» экстремистской организацией.
Прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев в суде заявил, что участники «Автоград Крю» неоднократно привлекались к ответственности за демонстрацию ультраправых националистических взглядов и фашистской символики.
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