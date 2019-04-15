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В Казани до конца мая частично ограничено движение по улице Ершова

19:15, 15.04.2019
В Казани до конца мая частично ограничено движение по улице Ершова
Фото: realnoevremya.ru

В Казани до 31 мая частично ограничено движение транспорта по улице Николая Ершова в связи с проведением дорожных работ. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

Так, движение транспорта ограничено в районе дома №1/111 по улице Октябрьский городок, уточняется на сайте мэрии Казани.

Ранее в Казани на два месяца перекрывали участок улицы Спартаковской. Движение было ограничено в связи с проведением работ по прокладке газопровода для центра семейного отдыха на Павлюхина.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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