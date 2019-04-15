Суд арестовал экс-главу предприятия, разрабатывавшего системы для казанских Ту-160

Головинский суд Москвы в феврале арестовал, а в марте на 3 месяца продлил меру пресечения бывшему руководителю НПП «Темп» Андрею Трубкину.

Компания разрабатывает системы для Ту-160, производимых на Казанском авиационном заводе.

Трубкин пробудет в СИЗО до 13 июня. Дело в отношении него было возбуждено в январе 2013 года. Позже оно было соединено в одно производство еще с 5 аналогичными уголовными делами. Мужчине было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую он нарушил, из-за чего был объявлен в федеральный розыск. В итоге он был задержан в середине февраля этого года, пишет «РИА Новости».

МВД ранее сообщало, что гендиректора ОАО «НПП «Темп» имени Ф. Короткова» изначально подозревали в хищении более 21 миллиона рублей. Из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что гендиректором компании в тот момент был Трубкин.

Ранее ПАО «Туполев» передало Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец Ту-160. «Белый лебедь» прошел капремонт и модернизацию на Казанском авиазаводе.