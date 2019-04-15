Песков не уверен, передал ли Орешкин Путину данные, которые не смог озвучить на форуме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился пояснить, передал ли министр экономического развития страны Максим Орешкин Путину точные данные, которые не смог озвучить ранее, сообщает ТАСС.

Песков заметил, что отдельных полноформатных встреч у Орешкина и Путина не было, хотя они с того форума пересекались ни один раз на других площадках. У Орешкина была возможность предоставить необходимые данные по телефону в рабочем порядке.

Напомним, ранее министр экономического развития Максим Орешкин во время пленарного заседания Арктического форума не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент РФ, говоря о вложениях в импортозамещение, обратился к Орешкину с просьбой уточнить, сколько было направлено на эти цели. Однако министр не сразу обратил внимание на вопрос, а после того, как сделал это, не смог дать ответа.

«Не помнит. Министр экономического развития не помнит. Но несколько сот миллиардов, точно совершенно, рублей», — сказал Путин.

