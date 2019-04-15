Проект отечественной спутниковой системы подорожал до 534 млрд рублей

Стоимость создания отечественной спутниковой системы, которая в перспективе должна стать аналогом международного проекта OneWeb, увеличилась с 300 млрд до 534 млрд рублей, сообщает РБК.

Ожидается, что эти средства предоставят частные инвесторы, но желающих пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр связи РФ Николай Никифоров пытается найти единомышленников для приобретения доли в компании OneWeb. Экс-чиновник рассчитывает набрать пул инвесторов на 12,5% акций компании.

Предложения поступили совладельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, совладельцу USM Алишеру Усманову, совладельцу НОВАТЭКа Леониду Михельсону, крупнейшему акционеру «Норникеля» Владимиру Потанину и совладельцу «Альфа-банка» Петру Авену.

