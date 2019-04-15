В Казани из-за концерта Макса Коржа в «Татнефть Арене» произошло «землетрясение»

Накануне в Казани из-за концерта в «Татнефть Арене» жители близлежащих домов эвакуировались из-за «землетрясения».

Как сообщает пресс-служба МЧС РТ, вчера вечером в домах по адресам ул. Чистопольская, 41,43, 38, ул. Четаева, 34 и ул. Мусина, 1, по данным жителей, произошла вибрация. Спасатели провели обход квартир, в результате вибраций зафиксировано не было.

Со слов самих жителей, толчки были с периодичностью в 15 минут, тряслись люстры и ощущалась небольшая вибрация. Выяснилось, что эпицентр толчков исходил от здания «Татнефть Арена», где проходил концерт.

После окончания мероприятия вибрации прекратились, угрозы обрушения зданий нет.

Стоит отметить, что вчера в «Татнефть Арене» прошел концерт певца Макса Коржа.