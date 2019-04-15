Татарстанец получил четыре года колонии за мошенничество на сумму более 1,7 млн рублей

Приволжский районный суд Казани признал 35-летнего мужчину виновным в совершении мошенничества, сообщается на официальном портале прокуратуры РТ.

Суд установил, что с декабря 2017 года по апрель 2018 года подсудимый под предлогом развития бизнеса взял у знакомых в долг под проценты от 150 до 300 тысяч рублей. При этом мужчина обещал вернуть деньги с 50-процентным вознаграждением. Позже он взял у них еще от 100 до 500 тысяч рублей. В итоге злоумышленник взятые на себя обязательства не выполнил, по долгам не рассчитался. Сумма причиненного ущерба превысила 1,7 млн рублей.

Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в Вахитовском райсуде Казани стартовал судебный процесс по делу об аферах на 20 млн рублей в ходе строительства нового отдела полиции «Сафиуллина» (бывший «Дальний», — прим. ред.).