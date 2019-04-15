В Казани судят застройщика нового ОП «Дальний» — за аферы на 20 млн

Фото: "Реальное время" (Хамидуллин рядом с министром и президентом)

В Вахитовском райсуде Казани стартовал судебный процесс по делу об аферах на 20 млн рублей в ходе строительства нового отдела полиции «Сафиуллина» (бывший «Дальний» — ред.) В пяти эпизодах мошенничества обвиняют Рустема Хамидуллина, гендиректора и учредителя ООО «Финансово-промышленная группа „ТНГС-И“.

В ноябре 2017-го глава МВД Татарстана Артем Хохорин благодарил эту стройфирму и Хамидуллина за работу, однако на сегодняшний день контракт МВД с „ТНГС-И“ 2015 года на 252 млн рублей все еще числится не завершенным.

В ходе исполнения контракта по строительству комплекса зданий по улице Сафиуллина для нужд полиции Хамидуллин заключил договор субподряда с ООО „Поволжье 2015“ Алексея Егорова.

По версии следствия, через „Поволжье 2015“ выводили и похищали деньги по контракту, причем Хамидуллин и Егоров по предварительному сговору вводили в заблуждение непосредственных исполнителей строительно-монтажных работ на полицейском объекте, заключая от имени „Поволжье 2015“ договоры, согласно которым исполнители за свой счет должны были закупить оборудование и материалы, выполнить работы, полной оплаты за которые так и не дождались.

В МВД считают — у компаний-исполнителей было похищено 14 млн рублей, у федерального бюджета еще 6 млн рублей. В отношении Егорова дело выделено в отдельное производство, уточнили „Реальному времени“ в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

Сам Хамидуллин ранее в апелляциях заявлял — поводом для его уголовного преследования стали его настойчивые требования в адрес МВД — оплатить оставшиеся 19 млн рублей по госконтракту.

Напомним, на открытии нового отдела Сафиуллина с сауной, тиром, евромойкой и прозрачными дверями камер для задержанных было заявлено — гастарбайтеры и ранее судимые участие в строительстве не принимали.