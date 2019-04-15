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Россия поможет Венесуэле расследовать атаки на энергообъекты страны

10:53, 15.04.2019
Россия поможет Венесуэле расследовать атаки на энергообъекты страны
Фото: pixabay.com

Россия и Венесуэла совместно проводят расследование атак на энергетические объекты страны. Об этом заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

По его словам, власти России оказывают «венесуэльским друзьям всю необходимую помощь». Он подчеркнул, что атака на электроэнергетический сектор 7 марта была из-за рубежа, пояснив, что речь идет о дистанционном воздействии на системы электрораспределительных станций.

«На них было установлено оборудование, произведенное в одной из стран Запада», — приводит «РИА Новости» комментарий Сыромолотова.

Добавим, на прошлой неделе глава государства Николас Мадуро отметил, что Венесуэла ежедневно нейтрализует от двух до четырех атак на систему энергоснабжения.

Напомним, ранее появилась информация о вывозе из Венесуэлы 8 тонн золота.

Общество
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