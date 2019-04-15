Visa начала тестировать сервис снятия наличных с карт в магазинах

В России международная платежная система Visa запустила тестирование системы снятия наличных с ее карт в кассах магазинов, сообщает РБК.

Услуга возможна не только при оплате картой, но также при оплате смартфоном. В дальнейшем эта система будет доступна гражданам по всей России.

Напомним, в феврале сообщалось, что платежная система Visa может начать тестирование системы снятия наличных с карт на кассах магазинов уже в апреле. Соответствующее предписание было направлено в ряд российских банков.

Сервис позволит клиентам Visa снимать с карты до $100 прямо на кассах магазина. Заявлялось, что для начала в эксперименте могут принять участие «Русский стандарт», «Райффайзенбанк» и «Промсвязьбанк».