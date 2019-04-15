Visa начала тестировать сервис снятия наличных с карт в магазинах
В России международная платежная система Visa запустила тестирование системы снятия наличных с ее карт в кассах магазинов, сообщает РБК.
Услуга возможна не только при оплате картой, но также при оплате смартфоном. В дальнейшем эта система будет доступна гражданам по всей России.
Напомним, в феврале сообщалось, что платежная система Visa может начать тестирование системы снятия наличных с карт на кассах магазинов уже в апреле. Соответствующее предписание было направлено в ряд российских банков.
Сервис позволит клиентам Visa снимать с карты до $100 прямо на кассах магазина. Заявлялось, что для начала в эксперименте могут принять участие «Русский стандарт», «Райффайзенбанк» и «Промсвязьбанк».ЭкономикаБанкиФинансыОбществоИнфраструктураТехнологии
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