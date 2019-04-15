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Московская компании подала иск о банкротстве застройщика казанского ЖК «Магеллан» из-за долга в 1,5 млрд рублей

10:14, 15.04.2019
Московская компании подала иск о банкротстве застройщика казанского ЖК «Магеллан» из-за долга в 1,5 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

ООО «РНГО» из Москвы подало иск о банкротстве казанского ООО «ТАТ Иммобилен».

Сумма требований составила 1,5 млрд рублей. Заявление о банкротстве подано 12 апреля и пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

«ТАТ Иммобилен»является застройщиком жилого комплекса «Магеллан» в Казани. Основной вид деятельности «РНГО» — производство стальных труб, полых профилей и фитингов.

ЭкономикаНедвижимостьБизнес Татарстан
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