Московская компании подала иск о банкротстве застройщика казанского ЖК «Магеллан» из-за долга в 1,5 млрд рублей
ООО «РНГО» из Москвы подало иск о банкротстве казанского ООО «ТАТ Иммобилен».
Сумма требований составила 1,5 млрд рублей. Заявление о банкротстве подано 12 апреля и пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.
«ТАТ Иммобилен»является застройщиком жилого комплекса «Магеллан» в Казани. Основной вид деятельности «РНГО» — производство стальных труб, полых профилей и фитингов.
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