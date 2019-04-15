Правительство РФ установило выплачивать пособия безработным и матерям только на карты «Мир»

Детские пособия, социальные выплаты безработным и чернобыльцам будут переводить только на карты национальной платежной системы «Мир». Соответствующие требования содержатся в постановлении правительства РФ.

Планируемые изменения затронут более 8 млн человек. Закон должен вступить в силу с 1 мая текущего года, уточняет РБК.

«Мир» — российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.

Отмечается, что на данный момент российские банки выпустили более 56 млн карт «Мир».

Напомним, ранее Центробанк предложил сделать услуги для физлиц по карте «Мир» дешевле Visa и MasterCard.