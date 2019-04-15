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Путин поздравил Пугачеву с юбилеем: «Талант и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного Олимпа»

09:48, 15.04.2019
Путин поздравил Пугачеву с юбилеем: «Талант и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного Олимпа»
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин передал свои поздравления с юбилеем Алле Пугачевой, сообщается на официальном портале Кремля.

— Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу, — говорится в телеграмме Путина.

Напомним, сегодня Алла Пугачева отмечает юбилей, ей исполнилось 70 лет, сообщает ТАСС.

Встречая 70-летие, Примадонна решила практически отказаться от интервью, но известно, что она встретится с преданными поклонниками в Государственном Кремлевском дворце.

Ровно 10 лет назад Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности. Тем не менее она продолжает появляться в сборных концертах.

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