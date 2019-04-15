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В 2019 году могут появиться новые школьные стандарты

08:57, 15.04.2019
В 2019 году могут появиться новые школьные стандарты
Фото: mon.tatarstan.ru

До 29 апреля общественности предлагается принять участие в обсуждении нового проекта школьных стандартов, сообщает «Российская газета».

Предполагается, что благодаря стандарту каждый учитель будет точно знать, что он должен дать ребенку обязательно. Кроме того, это существенно упростит подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. Все экзаменационные задания будут заточены под новый стандарт. Планируется, что их утвердят в 2019 году.

Напомним, ранее Минпросвещения РФ разработало рекомендации по обучению финансовой грамотности в детских садах.

Документ создавался совместно с Центробанком в рамках реализации государственной образовательной политики и информационных технологий для воспитателей детских садов по развитию экономического воспитания детей в возрасте от 5 до 7 лет.

ОбществоОбразование
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