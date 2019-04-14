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Следком проводит проверку по факту инцидента на штрафстоянке с участием Милонова

15:25, 14.04.2019
Следком проводит проверку по факту инцидента на штрафстоянке с участием Милонова
Фото: duma.gov.ru

Следственный комитет проводит проверку инцидента на одной из штрафстоянок Санкт-Петербурга с участием депутата Государственной думы Виталия Милонова.

«Выясняем обстоятельства, кто там виноват, кто прав», — приводит RT представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что накануне, 13 апреля, в Санкт-Петербурге сотрудник штрафстоянки несколько раз дверью ударил депутата Госдумы Виталия Милонова. Народный избранник написал заявление об избиении.

Позже один из работников стоянки отметил, что никакого конфликта не было, а политика „ударила“ дверь с доводчиком, которую он забыл придержать.

Происшествия
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