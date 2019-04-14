В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram произошел сбой.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе соцсетей начали наблюдаться примерно с 13:30

На неполадки жалуются пользователи из Великобритании, Франции, Италии, Греции и Чехии, а также в Маниле, Таиланде и Малазии.

Напомним, 22 марта пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Instagram.