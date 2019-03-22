В работе Instagram вновь произошел сбой
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Проблемы начали фиксироваться в ночь на 22 марта. Сообщения о неполадках приходили из США, Австралии, Бразилии, Германии. Пользователи жаловались на неполадки в отображении ленты новостей, а также на трудности при входе в приложение.
В России сбои не были зафиксированы.
Напомним, ранее пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.Технологии
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