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В работе Instagram вновь произошел сбой

06:43, 22.03.2019
В работе Instagram вновь произошел сбой
Фото: pixabay.com

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Проблемы начали фиксироваться в ночь на 22 марта. Сообщения о неполадках приходили из США, Австралии, Бразилии, Германии. Пользователи жаловались на неполадки в отображении ленты новостей, а также на трудности при входе в приложение.

В России сбои не были зафиксированы.

Напомним, ранее пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Технологии
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