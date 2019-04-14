Ученые обнаружили новую экзопланету, которую будет удобнее фотографировать

Группа европейских астрономов сообщила об возможном обнаружении второй экзопланеты в ближайшей к Солнцу звездной системе. Если информация подтвердится, то планета станет идеальным кандидатом для фотографии.

«Пока что это только планета-кандидат. Это очень важно подчеркнуть», — цитирует одного из авторов исследования, Марио Дамассо, журнал Scientific American.

По его словам, чтобы окончательно определить, существует ли она на самом деле, нужны дополнительные исследования.

Небесное тело обнаружили около красного карлика Проксима Центавра. Планета получила название Проксима c. Ее масса в шесть раз больше земной. Планета отдалена от своей звезды на расстояние в полтора раза большее, чем от Земли до Солнца. Год на ней длится 1900 дней, именно столько требуется для полного оборота планеты вокруг звезды. Это ледяная планета, жизнь на которой вряд ли возможна.

Все предыдущие снимки экзопланет были сделаны лишь в инфракрасном спектре, чтобы свет от звезды не скрывал сами планеты. Однако Проксима c достаточно отдалена от своей звезды, чтобы получилась полноценная фотография в диапазоне видимого излучения.