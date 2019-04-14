Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор подготовил инструкцию по выбору качественных рыбных консервов. В ведомстве отметили, что именно в этой категории товаров часто нарушаются требования по физико-химическим показателям.

«Потребительская упаковка качественной рыбной продукции должна сопровождаться маркировкой, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности, массе нетто», — передает пресс-служба Роспотребнадзора.

В случае изготовления рыбной консервы из мороженой рыбной продукции, в маркировке должны быть указаны слова «произведено из мороженого сырья».

Важно знать, что в обращении на рынке могут находиться только рыбные консервы, соответствующие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.