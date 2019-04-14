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Представительница Татарстана стала призером конкурса «Мисс Россия-2019»

09:14, 14.04.2019 1
Представительница Татарстана стала призером конкурса «Мисс Россия-2019»
Фото: missrussia.ru

Накануне завершился финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019», победительницей в котором стала Алина Санько из Азова. Титул второй вице-мисс достался Ралине Арабовой, представлявшей Татарстан.

Победительница получила денежный приз в размере 3 млн рублей и возможность представить Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Также Алине Санько вручили корону из белого золота стоимостью более $1 млн, украшенную сапфирами, бриллиантами, рубинами и 203 жемчужинами.

Первой вице-мисс признана Арина Верина из Екатеринбурга.

Напомним, что Ралина Арабова завоевала титул Мисс Татарстан в конце января. «Реальное время» подробно описывало ход конкурса.

Общество Татарстан
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