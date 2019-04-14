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Опрос показал основные критерии оценки надежности автомобиля

06:54, 14.04.2019
Опрос показал основные критерии оценки надежности автомобиля

Журнал «За рулем» провел опрос о том, как его читатели оценивают надежность того или иного автомобиля. Большинство ответили, что главным критерием служат публикации в специализированных изданиях.

Такой ответ дали около 41% респондентов, сообщает журнал. Еще 27% опрошенных опираются на собственный опыт.

Кроме того, 10% читателей назвали основным фактором марку автомобиля. Еще 10% считают важным мнение друзей и знакомых.

Также 9% присматриваются к тем машинам, которые выбирают таксисты. По 1% ориентируются на цену, раскрученность бренда и предпочтения звезд шоу-бизнеса.

АналитикаБизнесРозничная торговля
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