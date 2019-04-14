Опрос: большинство россиян выбирают автомобиль по его надежности

Большинство автолюбителей назвали главным требованием к новой машине ее надежность. Об этом сообщает журнал «За рулем», который провел опрос среди более трех тысяч своих читателей.

Так, 41% судят о надежности машины по публикациями в специализированных изданиях, 27% — по собственному опыту. Еще 10% доверяют отзывам знакомых, 9% — таксистов. И, наконец, около 10% опрошенных доверяют определенным производителям.

Напомним, по итогам марта 2019 года продажи легковых автомобилей и LCV в России составили 160,1 тыс. штук. Это на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.