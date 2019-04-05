В марте продажи легковых автомобилей и LCV в России выросли на 1,8%

По итогам марта 2019 года продажи легковых автомобилей и LCV в России составили 160,1 тыс. штук. Это на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале в РФ было продано 391,6 тыс. автомобилей, что на 0,3% меньше же аналогичного периода 2018 года на 0,3%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса.

Напомним, Казань и Самара заняли четвертое и пятое место соответственно в рейтинге городов-миллионников России по продажам новых автомобилей в феврале. Там продали 1, 3 и 1, тыс.машин соответственно.

Всего во втором месяце 2019 года в России было продано 95,9 тыс. новых легковых автомобилей.