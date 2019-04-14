Историк назвал место, где жил Шекспир, когда писал «Ромео и Джульетту»

Историк Джеффри Марш назвал адрес в Лондоне, где жил писатель Уильям Шекспир в 1590-е годы. Именно тогда были написаны такие произведения, как «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец» и «Ричард II».

Шекспир проживал в доме, который ранее стоял у церкви Святой Елены на улице Бишопсгейт. На то, что бы это установить, историку понадобилось 10 лет.

По словам Марша, раскрытие адреса позволяет по-другому взглянуть на произведения Шекспира.

«Он жил среди богатых, статусных, уверенных в себе людей, которые управляли тем миром, который он знал, и я думаю, именно поэтому он отправился туда. Он был подающим надежды провинциалом, проживающим в конкурентной среде. Общение с такими людьми оказало на него глубокое влияние», — приводит слова историка «РИА Новости» со ссылкой на Telegraph.