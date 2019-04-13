СМИ раскрыли подробности о конкуренте Land Cruiser Prado от УАЗ

Журналисты выяснили, что глава Sollers Вадим Швецов говорил о готовящемся к выпуску «УАЗ Patriot 2020», рассказывая о планах выпустить «русский Прадо». Предполагается, что новое поколение внедорожников получить новую раму и полностью переработанный кузов.

Заказ на разработку Patriot 2020 еще в 2016 году получил Санкт-Петербургский политех, пишет Drom.ru.

Рама нового авто будет прорабатываться с учетом пассивной безопасности. Переднюю подвеску на «Патриоте» сделают независимой пружинной, а заднюю — зависимой пружинной. Также для рамы разработаны лонжероны более широкого сечения.

Переделаны панели пола и нижние усилители кузова. Также будут внесены изменения в дизайн внедорожника.

Возможно УАЗ откажется от установки запасного колеса на дверце багажника, поскольку от его веса конструкция деформируется.

«Патриоты»2020 будут оснащать новыми турбомоторами ЗМЗ, которые разрабатываются совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEV.