Россия стала третьей на командном Кубке мира по фигурному катанию
Сборная России по фигурному катанию заняла третье место на командном Кубке мира World Team Trophy, заработав 102 очка. Турнир прошел в Японии.
Первое место заняла сборная США (117 баллов), второе – Япония (104). После России идут Франция (75), Канада (73) и Италия (69), сообщает «Интерфакс».
Сегодня россияне заработали 32 очка, в том числе 12 баллов получила Елизавета Туктамышева, выигравшая произвольную программу в женском одиночном катании.СпортФигурное катание
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