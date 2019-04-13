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Россия стала третьей на командном Кубке мира по фигурному катанию

14:26, 13.04.2019
Россия стала третьей на командном Кубке мира по фигурному катанию
Фото: mil.ru

Сборная России по фигурному катанию заняла третье место на командном Кубке мира World Team Trophy, заработав 102 очка. Турнир прошел в Японии.

Первое место заняла сборная США (117 баллов), второе – Япония (104). После России идут Франция (75), Канада (73) и Италия (69), сообщает «Интерфакс».

Сегодня россияне заработали 32 очка, в том числе 12 баллов получила Елизавета Туктамышева, выигравшая произвольную программу в женском одиночном катании.

СпортФигурное катание
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