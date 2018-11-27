СК возбудил два уголовных дела из-за нападений на российские дипучреждения на Украине

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту нападений на российские дипломатические учреждения на Украине.

Дела возбуждены по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, 25—26 ноября 2018 года неустановленные лица «с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией» совершили нападение на здание посольства РФ в Киеве. Нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями.

26 ноября неизвестные совершили аналогичное нападение на здание генконсульства РФ в Харькове, из-за чего был нарушен нормальный порядок работы российского заграничного учреждения.

Ранее Москва призвала Киев принять срочные меры по обеспечению безопасности российской дипмиссии на Украине. В ночь на 26 ноября у здания российского посольства в Киеве проходили протесты в связи с ситуацией в Керченском проливе. В здание кидали дымовые шашки, а также подожгли машину с дипломатическими номерами, припаркованную неподалеку.