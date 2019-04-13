Миодраг Божович: «Турнирная таблица давит, но теперь мы поднабрали воздуха»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу над казанским «Рубином» (1:0).

— Мы очень трудно выиграли. Другого, собственно, и не ожидали, так как «Рубин» — очень организованная команда. И до этого момента они проиграли только 4 игры, сыграв 12 ничьих. Мы старались взять мяч под контроль в первом тайме, но особо острых моментов не создавали, за исключением одного штрафного.

Во втором тайме игра пошла по-другому. Длинными передачами навязывали борьбу, забили один гол. Могли забить еще с контратак, а могли и пропустить. Победа очень важна для нас, турнирная таблица давит, но теперь мы, можно сказать, поднабрали воздуха.

Что с Самедовым? Пока не знаем, в понедельник он сделает узи, предположительно у него что-то с задней поверхностью бедра, — приводит слова Божовича корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 20 апреля в гостях, против московского «Динамо».