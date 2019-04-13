Правительство хочет упростить порядок привлечения иностранцев к работе на WorldSkills

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает упростить схему привлечения иностранцев к работе при подготовке и проведении чемпионатов WorldSkills в России, сообщает ТАСС.

Предполагается, что иностранцу не нужно будет получать разрешение на работу или патент, также не потребуется учет миграционной квоты. Законопроект разработал Минтруд.

Напомним, ранее сообщалось, что учащиеся 223 колледжей и техникумов примут участие в сдаче государственной итоговой аттестации по стандартам WorldSkills в 2019 году, сообщает ТАСС. В рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» к 2024 году не менее 50% всех колледжей должны сдавать ГИА в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.



