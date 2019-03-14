Студенты колледжей сдадут ГИА по стандартам WorldSkills

Фото: Ринат Назметдинов

Учащиеся 223 колледжей и техникумов примут участие в сдаче государственной итоговой аттестации по стандартам WorldSkills в 2019 году, сообщает ТАСС.

В рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» к 2024 году не менее 50% всех колледжей должны сдавать ГИА в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Доме правительства РТ встретился с председателем Комитета Государственной думы Российской Федерации VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилом Дегтяревым. На встрече они затронули вопросы, связанные с подготовкой Казани к проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.