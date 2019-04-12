Центр Нижнего Новгорода украсили световые инсталляции

Световыми инсталяциями украсили 12 достопримечательностей Нижнего Новгорода, сообщает ТАСС.

Необычная подсветка появилась в рамках первого трехдневного Международного фестиваля аудиовизуального искусства Intervals. Губернатор области Глеб Никитин уже отметил, что фестиваль вызвал большой интерес среди жителей города. Многие прохожие фотографируют инсталляции и выкладывают их в соцсети.

Самая большая арт-работа расположена на фасаде элеваторов бывшего мукомольного завода, которые находятся на берегу реки.

Кроме того, световые инсталляции можно увидеть на конструкциях пакгаузов XIX века, на здании банка Рукавишниковых. Необычная подсветка также украсила памятник Максиму Горькому, телебашню и другие объекты.