В армии Украины появится новая медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится новая медаль «За ранение», сообщает ТАСС.
Она войдет в систему ведомственных наград Министерства обороны. На медали есть надпись — «За жертву крови в боях за свободу Украины». Награду будет вручать лично министр обороны государства или уполномоченное им лицо.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна владеет высокоточными крылатыми ракетами дальностью более 1 000 км. По его словам, ракета способна нести боевой заряд весом 150 кг, пишет LIGA.net. На данный момент военные проходят обучение для дальнейшего применения оружия.
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