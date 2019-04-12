В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль «За ранение», сообщает ТАСС.

Она войдет в систему ведомственных наград Министерства обороны. На медали есть надпись — «За жертву крови в боях за свободу Украины». Награду будет вручать лично министр обороны государства или уполномоченное им лицо.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна владеет высокоточными крылатыми ракетами дальностью более 1 000 км. По его словам, ракета способна нести боевой заряд весом 150 кг, пишет LIGA.net. На данный момент военные проходят обучение для дальнейшего применения оружия.



