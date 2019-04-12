Россельхознадзор назвал топ-5 регионов с наибольшим оборотом фальсифицированного молока

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал, что больше всего молочного фальсификата обнаружили в Сахалинской области. Об этом Власов рассказал в рамках пресс-конференции.

В Сахалинской области фальсифицированными оказались все проверенные партии. На втором месте по контрафакту молока — Ямало-Ненецкий автономный округ. На третью строчку попала Астраханская область, за ней идет Мурманская область. Топ-5 регионов с максимальным оборотом фальсифицированного молока занимает Ханты-Мансийский автономный округ.

Напомним, ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что Роспотребнадзор недостаточно контролирует качество продовольственных товаров. В связи с этим Шапкин предложил сократить функции Роспотребнадзора до санэпиднадзора, а контрольно-надзорные полномочия в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей передать региональным органам власти.