Медведев назначил Юрия Маневича замминистра энергетики России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Юрия Маневича заместителем министра энергетики РФ.
«Назначить Маневича Юрия Владиславовича заместителем министра энергетики Российской Федерации», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина РФ.
Документ был подписан 11 апреля 2019 года.
Ранее Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Михаила Иванкова новым главой Роструда. Прежний глава ведомства Всеволод Вуколов стал замглавы Минтруда.ОбществоВласть
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