Новым главой Роструда стал Михаил Иванков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Михаила Иванкова новым главой Роструда вместо Всеволода Вуколова.

«Назначить Иванкова Михаила Юрьевича руководителем Федеральной службы по труду и занятости, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте распоряжения.



Ранее Иванков занимал должность заместителя руководителя Роструда.

Другим распоряжением Медведев назначил Всеволода Вуколова замглавы Минтруда.

Ранее СМИ сообщали, что Всеволод Вуколов покинет кресло главы Федеральной службы по труду и занятости. Источники РБК говорили, что Вуколов может занять пост замминистра труда РФ, где будет курировать вопросы государственной политики в сфере трудовых отношений, зарплат работников, уровня жизни и доходов россиян.