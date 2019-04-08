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Новым главой Роструда стал Михаил Иванков

19:44, 08.04.2019
Новым главой Роструда стал Михаил Иванков
Фото: скриншот видео youtube.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Михаила Иванкова новым главой Роструда вместо Всеволода Вуколова.

«Назначить Иванкова Михаила Юрьевича руководителем Федеральной службы по труду и занятости, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее Иванков занимал должность заместителя руководителя Роструда.

Другим распоряжением Медведев назначил Всеволода Вуколова замглавы Минтруда.

Ранее СМИ сообщали, что Всеволод Вуколов покинет кресло главы Федеральной службы по труду и занятости. Источники РБК говорили, что Вуколов может занять пост замминистра труда РФ, где будет курировать вопросы государственной политики в сфере трудовых отношений, зарплат работников, уровня жизни и доходов россиян.

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