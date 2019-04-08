Новым главой Роструда стал Михаил Иванков
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Михаила Иванкова новым главой Роструда вместо Всеволода Вуколова.
«Назначить Иванкова Михаила Юрьевича руководителем Федеральной службы по труду и занятости, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте распоряжения.
Ранее Иванков занимал должность заместителя руководителя Роструда.
Другим распоряжением Медведев назначил Всеволода Вуколова замглавы Минтруда.
Ранее СМИ сообщали, что Всеволод Вуколов покинет кресло главы Федеральной службы по труду и занятости. Источники РБК говорили, что Вуколов может занять пост замминистра труда РФ, где будет курировать вопросы государственной политики в сфере трудовых отношений, зарплат работников, уровня жизни и доходов россиян.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым