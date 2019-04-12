Верховный суд Татарстана увеличил компенсацию для матери мальчика, которого избила воспитательница детсада

Сегодня Верховный суд Татарстана принял решение увеличить размер компенсации для матери мальчика, которого воспитательница детсада №283 избила ключами.

Об этом сообщает представитель истицы, юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права». По решению апелляционной инстанции мама пострадавшего отсудила у дошкольного учреждения 50 тысяч рублей. Ранее Вахитовский суд Казани взыскал в ее пользу 20 тысяч рублей. Сумма компенсации морального вреда ребенку осталась без изменений — 25 тысяч рублей. Итого — 75 тысяч рублей.



Напомним, в октябре прошлого года Вахитовский районный суд Казани признал воспитательницу Альмухамедову виновной по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ. Следствием и судом установлено, что 24 ноября 2017 года женщина уложила детей спать во время тихого часа, но один четырехлетний мальчик не спал и мешал другим. За это воспитательница стала бить ребенка. После чего Альмухамедова накрыла его лицо подушкой и удерживала ее не менее 5 секунд. Затем она заперла ребенка без света в своем служебном кабинете.