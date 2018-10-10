Суд приговорил казанскую «воспитательницу с подушкой» к году исправительных работ

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшей воспитательнице детсада №283 Гульнаре Альмухамедовой.

Суд признал Альмухамедову виновной по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ, сообщает пресс-служба СК РТ.

Следствием и судом установлено, что 24 ноября прошлого года женщина уложила детей спать во время тихого часа, но один четырехлетний мальчик не спал и мешал другим. За это воспитательница стала бить ребенка.

Затем она накрыла его лицо подушкой и удерживала ее не менее 5 секунд, затем воспитательница схватила ребенка за руки и ноги, вытащила из спальни и заперла без света в своем служебном кабинете.



В конце июля гособвинение запросило условный срок для Гульнары Альмухамедовой.