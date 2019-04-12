«Альфа-Банк» потребовал банкротства ГУОВ Министерства обороны
«Альфа-Банк» подал в арбитражный суд иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). Компания строит различные объекты для Минобороны РФ.
Министерство контролирует ГУОВ напрямую и через АО «Гарнизон», передает «Интерфакс». Сумма долга не называется.
Выручка АО «ГУОВ» в 2017 году составила 80,6 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Главное управление обустройства войск является генподрядчиком строительства главного храма Вооруженных сил России. Проект оценивается в 620 млн рублей.
Напомним, что компания фигурировала в деле «Оборонсервиса». Ее бывший гендиректор Лариса Егорина была приговорена к 5 годам условно.ПромышленностьОПКБизнес
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