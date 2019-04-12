Новости промышленности

18:18 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Альфа-Банк» потребовал банкротства ГУОВ Министерства обороны

16:44, 12.04.2019
«Альфа-Банк» потребовал банкротства ГУОВ Министерства обороны
Фото: guov.ru

«Альфа-Банк» подал в арбитражный суд иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). Компания строит различные объекты для Минобороны РФ.

Министерство контролирует ГУОВ напрямую и через АО «Гарнизон», передает «Интерфакс». Сумма долга не называется.

Выручка АО «ГУОВ» в 2017 году составила 80,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Главное управление обустройства войск является генподрядчиком строительства главного храма Вооруженных сил России. Проект оценивается в 620 млн рублей.

Напомним, что компания фигурировала в деле «Оборонсервиса». Ее бывший гендиректор Лариса Егорина была приговорена к 5 годам условно.

ПромышленностьОПКБизнес
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров