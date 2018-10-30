На создание фундамента главного храма Вооруженных сил России потратят 620 млн рублей

Устройство фундамента главного храма Вооруженных сил России обойдется в 620 млн рублей. Финансироваться работы будут за счет средств целевого пожертвования от благотворительного фонда «Воскресенье».



Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, генподрядчиком проекта выступает АО «Главное управление обустройства войск». Контрактом предусмотрено проектирование объекта, выполнение изыскательских работ и создание фундаментного основания.



Заказчиком работ является Министерство обороны РФ.

Храм расположится в подмосковной Кубинке. Завершить его строительство планируется в годовщину 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне. 19 сентября президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных сил России.