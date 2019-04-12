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Путин: «Призыв в армию постепенно уходит в прошлое»

15:39, 12.04.2019 2
Путин: «Призыв в армию постепенно уходит в прошлое»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что призыв в армию постепенно уходит в прошлое.

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое», — сказал Путин, добавив, что для этого необходимо время и соответствующее финансирование.

Президент России подчеркнул, что в настоящее время профессиональная армия становится все более востребованной. Путин объяснил, что это происходит в связи с усложнением военной техники и тех задач, которые ставятся перед военнослужащими, передает «РИА Новости».

Напомним, что в России весенний призыв на военную службу начался 1 апреля. В армию отправятся 135 тыс. россиян.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:01
    И очень жаль. Одни малохольные останутся. Айтишники или хипстеры. Не дай бог время прийдёт - балласт.
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  • Анонимно 16:34
    Давно пора эту лавочку прикрыть с отмазками.Или всех до последнего сынка олигарха или никому.
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