Путин: «Призыв в армию постепенно уходит в прошлое»

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что призыв в армию постепенно уходит в прошлое.

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое», — сказал Путин, добавив, что для этого необходимо время и соответствующее финансирование.

Президент России подчеркнул, что в настоящее время профессиональная армия становится все более востребованной. Путин объяснил, что это происходит в связи с усложнением военной техники и тех задач, которые ставятся перед военнослужащими, передает «РИА Новости».



Напомним, что в России весенний призыв на военную службу начался 1 апреля. В армию отправятся 135 тыс. россиян.