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Экономика

Объем бюджета Татарстана за четыре года увеличился на 100 млрд рублей

13:57, 12.04.2019
Объем бюджета Татарстана за четыре года увеличился на 100 млрд рублей
Фото: ru.wikipedia.org

За последние четыре года объем бюджета Татарстана вырос практически на 100 млрд рублей. Об этом заявил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании комитета.

Первый заместитель министра финансов республики — директор департамента казначейства Марат Файзрахманов подчеркнул, что в прошлом году налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета РТ составили 235,3 млрд рублей, более 44 млрд рублей поступило из федерального бюджета и «иных источников». Расходы составили 274,7 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее сообщалось, что доходная часть татарстанского бюджета увеличивается на 5,2 млрд рублей — до 242 млрд рублей, расходная — сразу на 24 млрд, до 265 млрд. Дефицит планируется покрыть за счет остатков средств бюджета по итогам его исполнения за 2018 год.

ЭкономикаБюджет Татарстан
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