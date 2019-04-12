Объем бюджета Татарстана за четыре года увеличился на 100 млрд рублей

За последние четыре года объем бюджета Татарстана вырос практически на 100 млрд рублей. Об этом заявил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании комитета.

Первый заместитель министра финансов республики — директор департамента казначейства Марат Файзрахманов подчеркнул, что в прошлом году налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета РТ составили 235,3 млрд рублей, более 44 млрд рублей поступило из федерального бюджета и «иных источников». Расходы составили 274,7 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее сообщалось, что доходная часть татарстанского бюджета увеличивается на 5,2 млрд рублей — до 242 млрд рублей, расходная — сразу на 24 млрд, до 265 млрд. Дефицит планируется покрыть за счет остатков средств бюджета по итогам его исполнения за 2018 год.