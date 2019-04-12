В Казань прибыл поезд с трофейным оружием из Сирии

В Казань прибыл поезд с трофейным оружием из Сирии в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом».

Состав стоял в Казани четыре часа. На его платформах можно было увидеть образцы военной техники, захваченной у сирийских незаконных вооруженных формирований, пишет «Татар-информ».

В коллекцию поезда-музея вошло более 500 образцов вооружения. Наибольший интерес вызвали танк Т-55 с блоками динамической защиты, машина для прокладки тоннелей, «джихад-мобили» на базе Jeep Grand Cherokee, самодельная артиллерийская установка и т. д.

Отметим, что, помимо Казани, поезд проедет через Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Саратовскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, столицы Республик Башкирии, Удмуртии, Хакасии, а также Алтайский, Красноярский и Пермский края.

10 апреля поезд прибыл в Пермь.