В США застрелили рэпера Nipsey Hussle

Американский рэпер Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) был застрелен у магазина одежды в Лос-Анджелесе.

33-летний музыкант получил несколько огнестрельных ранений. Медики пытались спасти жизнь исполнителя, но Nipsey Hussle скончался в больнице, передает Los Angeles Times.

По предварительным данным, в ходе перестрелки пострадали еще два человека. Причины инцидента устанавливаются, подозреваемых на данный момент нет.

Добавим, Nipsey Hussle начал свою карьеру в 2008 году. Сотрудничал с Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg. Дебютный Nipsey Hussle альбом был номинирован на премию «Грэмми».

Напомним, ранее британский рэпер Cadet погиб в ДТП по дороге на концерт.