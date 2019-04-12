Минниханов выложил фото обеда «татарского космонавта»

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фото с тюбиками, изображающими еду космонавтов. Однако они «содержат» традиционные татарские блюда: чак-чак, эчпочмак и токмач.

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«Обед настоящего татарского космонавта! Ашларыгыз тэмле булсын!» — написал руководитель республики.

Напомним, что сегодня, 12 апреля, в России празднуется День космонавтики. В этот день в 1961 году космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» полетел в космос, став первым человеком в мире, совершившим полет вокруг Земли.