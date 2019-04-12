Майкла Калви попросили отпустить под залог в 5 млн рублей

Адвокаты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви попросили изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде либо под залог в 5 млн рублей.

Об этом стало известно на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Калви до 14 июля, пишет «Интерфакс».

Напомним, что вчера Басманный суд Москвы освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.