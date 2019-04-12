СМИ рассказали о яхтах, которые арендуют россияне

Около трети россиян россиян, арендовавших яхты за границей, запрашивали их на срок от двух до семи дней.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются парусные яхты — их выбирает 31% путешественников. Катера выбирают 24% россиян, моторные яхты — 21%, катамараны — 15%, небольшие яхты без шкиперских лицензий — 7%, надувные лодки — 2%, передает «РИА Новости».

Средний чек на недельную аренду у россиян составляет около 5 тыс. евро, на краткосрочную аренду — чуть более 1 тыс. евро.

Самые популярные страны у россиян, берущих яхты в аренду, — это Испания, Италия, Греция, Франция, Хорватия, а также Турция.

Предпочтения туристов из России, арендующих на отдыхе катера, парусные лодки, катамараны и яхты, были проанализированы сервисом Nautal.ru.