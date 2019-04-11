Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России

Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.



«Мы его внимательно сейчас обсуждаем внутри казахстанских государственных органов плюсы и минусы данной ситуации, данного выхода», — сообщил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин.

Он отметил, что этот вопрос власти Казахстана обсуждают с руководством «Роскосмоса», пишет «Интерфакс».

Ранее «Роскосмос» назначил новых руководителей космодромов Байконур и Восточный. Так, Роман Бобков стал директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный». Ранее он занимал должность заместителя директора филиала «Роскосмоса» на космодроме Байконур. Валинур Агишев стал директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный» (космодром Байконур). До этого Агишев занимал пост директора КЦ «Восточный».