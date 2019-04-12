В России предложили запретить перевод пенсий из одного частного пенсионного фонда в другой

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) подготовила законопроект о заморозке переводов пенсионных накоплений на три года.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, заморозка предложена «в целях защиты интересов застрахованных лиц». Предложение обосновано «массовыми случаями злоупотребления доверием граждан при досрочных переходах», которые являются причиной существенных потерь инвестиционного дохода. Однако в Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) заявили, что инициатива вызвана желанием фондов сократить отток клиентов.

«Тему моратория на переходы поднимают фонды, которые из года в год показывают убытки и из которых в последние годы бегут люди. Это как раз крупные фонды, входящие в АНПФ», — рассказал президент Национальной ассоциации НПФ Константин Угрюмов.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин продлил «заморозку» накопительной пенсии до 2021 года.